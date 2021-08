Geld fürs Impfen?

Lange Schlangen vor Impfstationen: Das sah man letzten Samstag in New York, wo jeder 100 Dollar erhält, der sich jetzt noch stechen lässt. Präsident Biden hat die Bundesstaaten dazu aufgerufen. In Oregon wurde eine Lotterie unter Geimpften gestartet, Hauptpreis eine Million Dollar. Ob diese ungewöhnlichen Methoden Erfolg haben, wird man sehen. Den Amerikanern ist soziale Treffsicherheit nicht so wichtig. Auch bei den Corona-Hilfen wurde einfach pro Kopf ein Geldbetrag ausbezahlt, egal, ob jemand arm ist oder reich.