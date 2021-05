Kalifornien lockt mit Millionengewinn zur Impfung

„Vax for the Win“ („Impfen für den Gewinn“) lautet das Motto der Impflotterie in Kalifornien. Dafür nimmt Gouverneur Gavin Newsom mehr als 116 Millionen Dollar (etwa 95 Millionen Euro) in die Hand. Zehn gegen das Coronavirus Geimpfte können 1,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,2 Mio. Euro) ergattern. Weitere 30 Kalifornier können sich über 50.000 Dollar (rund 41.000 Euro) freuen. Wer sich in den nächsten Wochen immunisieren lässt, der bekommt außerdem einen Einkaufsgutschein von 50 Dollar (rund 41 Euro) zur Spritze obendrauf.