Nachtgastro: 100 Euro Impfgutschein „wichtig“

Jugendliche, die sich impfen lassen, sollten ein „Zuckerl“ in Form eines Gutscheins im Wert von 100 Euro für Nachtlokale, Kinos oder Veranstaltungen bekommen, forderte am Freitag WKÖ-Präsident Harald Mahrer: „drei Viertel sind nicht geimpft. Die wollen fortgehen und es ist auch deren gutes Recht. Denen muss ich einen Anreiz geben“. In den Genuss eines solchen Gutscheins sollten alle Menschen unter 25 Jahren kommen, so der Vorschlag.