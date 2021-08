Alkohol im Ministerium | Nicht gegen Natur!

Es sind außerordentlich schwere Vorwürfe, die ein Mitarbeiter des Krisenstabes im Gesundheitsministerium gegenüber der „Krone“ erhebt: Er berichtet von Alkohol-Exzessen in den Büros, dort würden Bier, Wein, Schampus und Spirituosen von frühmorgens bis nachmittags fließen. Gut ein Dutzend Personen sei an den Gelagen beteiligt gewesen, im Bereich IT und Gesundheitstelematik - wo auch der Grüne Pass ausgearbeitet wurde. Durch die Exzesse hätten sich außerdem die Vorgänge verzögert… Und was sagt das Ministerium zu diesen schweren Anwürfen? Nach Sichtung des Videomaterials wurde mitgeteilt, dass man die Vorwürfe sehr ernst nehme und sich um umfassende Aufklärung bemühe. Und: Alkohol sei in der Dienstzeit untersagt. Da warten wir nun gespannt auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen!