Nach Unwetter: Strommast in Diex stand in Flammen

Während des Unwetters am Montag schlug in Diex ein Blitz in einen Strommast ein. Dabei fing der Transformator zu brennen an. Durch die Stromabschaltung der Freiwilligen Feuerwehr Haimburgerberg und Diex konnte der Strommast sowie die daneben befindlichen Gebäude von den Einsatzkräften gesichert werden. Ein weiterer Löscheinsatz war nicht mehr erforderlich.