20-jähriger Kirchdorfer lag in Kroatien im Koma

Tat im Schock

Als er sah, was er angerichtet hatte, soll sich der junge Kremstaler selbst ein Messer in den Nackenbereich gestochen haben. Er wurde auf die Intensivstation gebracht. Erst am Montagabend gab es vorsichtig eine erste Entwarnung, der junge Mann erwachte wieder aus dem Tiefschlaf. Sein Freund war inzwischen bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Vater des 20-Jährigen ist nach Kroatien gefahren, um sich vor Ort um den Sohn zu kümmern.