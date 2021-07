Bereits mehr als 300 Infizierte nach Zrce-Festival

Im Burgenland umfasste der Cluster mittlerweile 15 Fälle. Am Vortag waren neun Infektionen in dem Zusammenhang gemeldet worden. Auch in Salzburg stieg die Zahl der gesichert auf das Festival zurückgehenden Fälle leicht an - und zwar von 14 am Donnerstag auf 19 am Freitag. In Oberösterreich erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten auf 74 gegenüber den 67 vom Vortag. Auch in Tirol stieg die Zahl der infizierten Festival-Rückkehrer von 29 auf 36 positive Testergebnisse mit Stand Freitagnachmittag im Vergleich zum Vortag leicht an.