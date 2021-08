„Einsatzfahrt“ mit Scheibenblitzer wird nun teuer

Der falsche Polizist war am Samstag um 2.20 Uhr früh mit seinem Pkw auf der Pyhrnautobahn Richtung Graz unterwegs. In Klaus stoppte eine Autobahnsperre seine Fahrt, er sollte die A…9 verlassen, ein Stau war vorprogrammiert. Deshalb holte der junge Lenker einen LED-Scheibenblitzer aus dem Handschuhfach, befestigte ihn an der Windschutzscheibe und schaltete das Blaulicht ein. Die anderen Autofahrer sollten dem „Einsatzfahrzeug“ den Weg freimachen, so sein Plan.