Neue Maßnahmen: Hunderte Israelis protestieren

Mehrere hundert Israelis sind am Samstag gegen die jüngsten Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straße gegangen. Mehrere Demonstranten in Tel Aviv schwenkten am Samstag ein Banner mit der Aufschrift „Es gibt keine Pandemie, es ist ein Schwindel“. Indessen erreichten die Infektionszahlen den höchsten Stand seit Monaten.