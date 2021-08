D: Frau bei Toilettengang in Pizzeria gefilmt

Am Freitagabend kurz vor 20 Uhr bemerkte die aufmerksame Besucherin der Pizzeria in Überlingen am Bodensee etwas Ungewöhnliches. Während ihres Toilettengangs wurden offensichtlich Filmaufnahmen angefertigt. Mit einem Handy filmte eine Person aus der benachbarten Kabine unterhalb der Trennwand in ihre Kabine hinein.