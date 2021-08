Junger Alkolenker landete mit Auto auf Bahngleisen

In Neuhofen an der Krems ist am Samstag, kurz nach 4.00 Uhr, ein 20-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Wagen auf den Gleisen der Pyhrnbahn gelandet. Er konnte danach weder vor noch zurück fahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Strecke musste vorübergehend gesperrt und vom Stromnetz genommen werden. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille.