Wien: Prügelattacke vor Gurgelbox in Donaustadt

Am Dienstag kam eine 53-jährige Mutter samt 18-jähriger Tochter zur Gurgelbox in der Erzherzog-Karl-Straße, um sich testen zu lassen. „Sie beschwerten sich aber sofort“, schildert Mitarbeiterin Ela K. Der lapidare Grund? Fehlende Ablagetische. „Daher begannen sie zu filmen. Ich bat sie, das zu unterlassen, vergebens.“ Also schloss die 21-Jährige das Fenster der Gurgelbox.