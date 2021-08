Windkraft für die Gesundheit

Hanns Moshammer, Leiter der Abteilung Umwelthygiene und Umweltmedizin, MedUni Wien: „Die Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas muss allein aus gesundheitspolitischer Sicht so schnell wie möglich beendet werden. Natürlich sind auch bei den erneuerbaren Energien Gesundheitsnormen zu berücksichtigen. Im Vergleich mit den fossilen Kraftwerken und der Nutzung der Atomenergie haben wir bei den Erneuerbaren aber ein um mehrere Dimensionen niedrigeres Risiko was die Gesundheit der Bevölkerung betrifft. So gesehen sind die Erneuerbaren ein regelrechter Gesundheitsturbo für die Menschen.“