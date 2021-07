Trumps Schwiegersohn kehrt der Politik den Rücken

Der Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner, wendet sich Insidern zufolge von der Politik ab. Kushner wolle eine Investmentfirma gründen, sagten mit dem Vorhaben vertraute Personen am Mittwoch. Hauptsitz des Unternehmens soll demnach Miami sein. Dort hatte der ehemalige Politikberater Trumps in den vergangenen Monaten auch an einem Buch über seine Zeit im Weißen Haus gearbeitet.