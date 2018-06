Ivanka Trump und Jared Kushner scheffeln Millionen

Dem Bericht zufolge flossen der Tochter von US-Präsident Donald Trump 3,9 Millionen Dollar aus ihren Anteilen am Hotel Trump International in Washington zu. Hinzu kam eine Abfindung der Trump Organization von mehr als zwei Millionen Dollar, wie die Zeitung unter Berufung auf Einkommensnachweise des Paars berichtete. In der Trump Organization hatte der US-Präsident seine Geschäftsaktivitäten gebündelt. Seit seinem Amtsantritt wird sie von seinen beiden Söhnen geleitet.