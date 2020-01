Nahostplan für Kushner nur „Eröffnungsangebot“

Weltweit sind die Reaktionen auf den am Dienstag vorgestellten Nahost-Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump gemischt ausgefallen. Die Palästinenserführung weist den „großartigsten Nahostplan“ aber - wie erwartet - scharf zurück. Auch in zahlreichen arabischen Staaten stößt das Vorgehen der USA gemeinsam mit Israel auf breite Skepsis. Von „Totgeburt“ und der „Verletzung von internationalem Recht“ ist hier und da die Rede. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der als Architekt des Friedensplans gilt, kritisiert die ablehnende Haltung der Palästinenser. Gleichzeitig spricht der Topberater des US-Präsidenten von einem „Eröffnungsangebot“ an die Araber.