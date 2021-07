So können wir jeden Tag den Planeten retten

Österreich hat Ressourcen schon am 7. April verbraucht

Ihre Sorgen sind mehr als berechtigt. Denn die Pandemie hatte die rote Erschöpfungslinie im vergangenen Jahr auf den 22. August verzögert, heuer ist es weltweit schon am 29. Juli so weit - Österreich hatte seine Ressourcen gar schon am 7. April verbraucht. Der „Erdüberlastungstag“ gibt jenes Datum an, ab dem die Menschheit mehr Ressourcen in Anspruch nimmt, als die ökologischen Kreisläufe in einem Jahr erneuern können.