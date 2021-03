Abholzung am Amazonas stieg während der Pandemie

Kritik an Bolsonaro

Während Holzfäller, Goldsucher und andere Glücksritter in Amazonien ihren illegalen Tätigkeiten weiter nachgehen, schränkt die Corona-Krise Umweltbeamte in ihrer Arbeit weiter ein. „Die Aufsichts- und Kontrollorgane sind nun alle geschwächt“, sagt Azevedo, einer der führenden Experten Brasiliens in Klimafragen.



Ende April endet auch die Mission des Militärs im Amazonas-Gebiet. Kritiker werfen dem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro zudem vor, ein Klima geschaffen zu haben, in dem sich Farmer immer mehr zur Landnahme für landwirtschaftliche Nutzung ermutigt fühlen.