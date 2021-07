Innviertler treffen den Zahn der Zeit

„Wir hatten viel Glück“

Mittlerweile ist der Alltag zurück. Kurzarbeit ist schon lange kein Thema mehr. Löffler trifft mit seinen Textilien den Zahn der Zeit: Neben Radfahren boomen auch Wandern und Skitourengehen, dazu die regionale Produktion. Im Geschäftsjahr 2020/21 fuhr das Unternehmen einen Rekordumsatz ein. „Es war ein extrem aufregendes Jahr, wir hatten viel Glück“, gibt sich Leodolter bescheiden. 200 Mitarbeiter sind in Ried tätig, weitere 90 in der Näherei in Bulgarien.