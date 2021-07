ZTE Axon 30 versteckt die Frontkamera im Display

Der Akku des 7,8 Millimeter dünnen 190-Gramm-Smartphones bietet eine Kapazität von 4200 mAh und soll sich dank 55-Watt-Schnellladefunktion in kürzester Zeit aufladen lassen. Offen blieb bei der Ankündigung des Axon 30 zunächst, wann das Gerät in Europa auf den Markt kommt und was es hierzulande kosten wird.