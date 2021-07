Vandalen beschädigen Hochwasserschutz in Grimma

Wie sich herausstellte, wurden Teile der Hochwasserschutzanlage in Grimma bereits am Wochenende mutwillig zerstört. Betroffen sind ein vier Meter breites und zweieinhalb Meter hohes Fluttor sowie Teile der angrenzenden Mauer. So wurden demnach für die Bedienbarkeit des Tores notwendige Eisenteile verbogen. Durch diese mutwillige Zerstörung ist der Bereich der Hochwasserschutzanlage bis auf Weiteres nicht mehr funktionsfähig.