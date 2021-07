Deutschland schon vier Tage vor Hochwasser gewarnt

Höchste Warnstufe in betroffenen Gebieten

In Deutschland will man die Kritik hingegen nicht auf sich sitzen lassen: Der zuständige Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte gegenüber dem ZDF: „Wir haben getan, was zu tun war.“ Die Gemeinden seien vor Regenmengen mit 200 Litern pro Quadratmeter gewarnt worden, dies sei jedoch nicht von allen Medien entsprechend verbreitet worden. Vielerorts habe man jedenfalls die höchste Warnstufe ausgesprochen. „In den nächsten Wochen werden wir das mit allen Beteiligten aufbereiten“, so der DWD.