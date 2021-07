Extremer Starkregen wird in Europa 14 Mal häufiger

„Müssen mit schwerwiegenden Folgen rechnen“

„Diese Ergebnisse zeigen, mit welchen schwerwiegenden Folgen wir für Europa rechnen müssen, wenn wir den Klimawandel nicht bremsen und unsere Treibhausgas-Emissionen reduzieren“, betont Ko-Autorin Lizzie Kendon von der Universität in Bristol. Die Situation in Deutschland wäre jedenfalls ein Weckruf für die Klimapolitik, um sich möglichst rasch auf ähnliche Ereignisse vorzubereiten, so der Appell der Wissenschaftler.