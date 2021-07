Untersuchung nach Flut-Drama in Behindertenheim

Katastrophengebiete wurden von neuen Unwettern verschont

Unterdessen haben die Menschen in den vom Hochwasser besonders betroffenen Regionen im Westen Deutschlands etwas aufatmen können: Neue Unwetter und Überschwemmungen, die befürchtet worden waren, blieben am Wochenende aus. Nach einigen Schauern am Samstagnachmittag sei es in den betroffenen Gebieten weitgehend trocken geblieben, sagte am Sonntag eine Sprecherin vom Deutschen Wetterdienst. Vor allem in einigen Orten in Rheinland-Pfalz hatten die Menschen mit Sorgen auf die Wettervorhersagen für das Wochenende geblickt. In mehreren Orten bekamen die Anrainer das Angebot, mit Shuttlebussen in eine Notunterkunft gebracht zu werden.