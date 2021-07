Achtung: Eskimo-Eislutscher zurückgerufen!

Der Konsumgüterkonzern Unilever ruft Chargen des Eskimo-Eis „Happy Rainbow“ zurück. Grund ist, dass in einer Zutat dieses Produkts der Gehalt an Ethylenoxid (ETO) über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert der EU liegt, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die betroffenen Produktionschargen seien zuletzt im Juni 2020 in den Verkauf gelangt.