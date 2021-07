Ex-Freundin und Mutter bedroht: „Zerstückel euch!“

Großaufgebot der Polizei

Angezeigt wurde der Vorfall bei der Polizei aber erst am nächsten Tag. Sofort rückte ein Großaufgebot an Polizisten, darunter auch Beamte der Einsatzeinheit, zu dem Anwesen in Langenlois aus. Dort fand man den Mann - immer noch stark betrunken - im Innenhof vor einem Wirtschaftsgebäude, die Axt steckte in einem Sessel. Angesichts der vielen Uniformierten ließ sich der 33-Jährige widerstandslos festnehmen. Er sitzt nun in der Justizanstalt Krems, die beiden Frauen überstanden den Vorfall unverletzt.