„Die Wertschätzung freut mich natürlich sehr“

„Krone“: Herr Schlager, wie groß sind die Fußstapfen, die Ihnen Gernot Trauner als Kapitän hinterlassen hat?

Alexander Schlager: Groß, weil Gernot hervorragende Arbeit geleistet hat. Er hatte eine irrsinnig große Präsenz, war nicht nur am Platz Führungsspieler, sondern auch in der Kabine einer, dem jeder zugehört hat. So soll es auch sein! Ich werde aber der bleiben, der ich bin, mich nicht verstellen, freue mich aber, dass ich die Wertschätzung erhalten habe, bei so einem Klub wie dem LASK Kapitän zu sein.