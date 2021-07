0,0% Leitzins: EZB bleibt bei ultralockerem Kurs

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird auf absehbare Zeit an ihrem ultralockeren Kurs zur Stützung der Wirtschaft festhalten. Die Euro-Wächter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde passten am Donnerstag auf der ersten Zinssitzung nach ihrer Strategieerneuerung den geldpolitischen Ausblick an die geänderten Vorgaben an. Weiterhin bleiben die Leitzinsen auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.