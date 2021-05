Spritpreise steigen wieder auf Vorkrisen-Niveau

Auch Ölpreise stiegen immer wieder an

Am deutlichsten spüren die Österreicher die Teuerung aber beim Treibstoff. Derzeit kostet ein Liter Diesel im Schnitt 1,187 Euro, ein Liter Super sogar 1,259 Euro, seit Jahresbeginn ist das ein Plus von bis zu 15 Prozent. Damit ist man auch bereits wieder auf dem Niveau vor der Krise angelangt, so die Statistik Austria. Preise unter einem Euro sind schon seit ein paar Monaten nicht mehr drin. Stattdessen merken Autofahrer eine stetige Zunahme. Ein Mitgrund: Seit Jahresbeginn stiegen auch immer wieder die Ölpreise an, was immer - mitunter etwas verzögert - zu Sprit-Verteuerungen führt.