„Corona bietet Chance für mehr Gleichberechtigung“

Zu niedriger Frauenanteil in Vorständen

Die EZB-Chefin appellierte an die Europäer, zu Hause oder bei der Arbeit alte Gewohnheiten infrage zu stellen und neue Strukturen zu schaffen, die Geschlechtergleichstellung besser ermöglichten. Sie rief dazu auf, den Frauenanteil in politischen Ämtern und in den Vorstandsetagen der Unternehmen deutlich zu erhöhen. Außerdem sollten Frauen verstärkt auch Berufe aus den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik ergreifen.