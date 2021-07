Bremsschläuche durchtrennt: Zwist „wie bei Mafia“

Die lebensbedrohliche Version einer mafiösen Tat schilderte der betroffene Burgenländer der Polizei. Unbekannte Täter sollen bei jenem Wagen, den er Montagabend in der Nähe einer Bank in Oberpullendorf abgestellt hatte, heimlich die beiden Bremsschläuche an der Vorderachse gekappt haben.