„Man fragt sich, was hat das mit meinem politischen Amt zu tun?“

Welches Fazit zieht Blümel also aus all den Anhörungen, veröffentlichten Privatnachrichten und Tumulten rund um den Ibiza-U-Ausschuss? „Als Politiker muss man manche Dinge aushalten. Da braucht es auch Kontrolle von der Regierung, das macht die Opposition. Ich bin ja auch selbst Oppositionspolitiker in Wien, daher weiß ich, wie konstruktive, kritische Oppositionspolitik zum besseren Leben von Bürgern beitragen kann.“