Ministerien mit Fuhrpark weit weg von Klimazielen

Stand heute: Von insgesamt 13.943 Dienstautos bei Ministerien und deren nachgeordneten Dienststellen sind ganze 42 Elektroautos. Hybridfahrzeuge sind hier nicht eingerechnet. Wie kommt es zu dieser exorbitanten Zahl? Das Verteidigungsministerium (6920; 33 Elektroautos) und das Innenministerium (6450; 4 Elektroautos) benötigen naturgemäß mehr Dienstfahrzeuge als andere Ressorts. Dennoch ist der Anteil an den viel beschworenen Elektroautos in Summe verschwindend gering. Auch der Rechnungshof hat dies in einem Bericht für einen früheren Zeitraum bereits kritisch festgehalten. Eine Besserung ist offenbar bis jetzt nicht eingetreten.