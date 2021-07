Ist da jemand?

Diesem „wichtigen SPÖ-Politiker“ trauen laut einer aktuellen Umfrage der Tageszeitung „Heute“ 34 Prozent zu, die Partei zu führen, der amtierenden Parteichefin nur 26 Prozent. Dabei spricht Doskozil vor allem ÖVP- und FPÖ-Wähler an, strahlt also deutlich nach Mitte-Rechts aus, während Rendi-Wagner Neos und Grüne, also den linken Flügel, anzieht.