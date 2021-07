Zahlreiche Abgeordnete schwänzen Sondersitzung

Die am Montag stattfindende Sondersitzung im Nationalrat ist das vorerst letzte Kapitel in einer fast schon unendlichen Geschichte. Im Parlament geht es einmal mehr um die Aktenlieferung des Finanzministeriums an den Ibiza-U-Ausschuss. Auch Minister Gernot Blümel (ÖVP) muss Rede und Antwort stehen. Doch einige Parlamentarier denken nicht daran, ihre Sommerpause zu unterbrechen. Zahlreiche Abgeordnete fehlen im Hohen Haus.