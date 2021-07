Israels Premier: „Impfstoff schwächer als gehofft“

Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel hat erstmals seit vier Monaten wieder die 1000er-Marke überschritten. Das Gesundheitsministerium meldete am Samstag 1118 neue Fälle - die höchste Zahl seit Mitte März. Gegenwärtig setze sich die Einschätzung durch, „dass die Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe gegen die Delta-Variante schwächer ist, als wir gehofft hatten“, sagte der israelische Premier Naftali Bennett bei einer Beratung am Freitag.