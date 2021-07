Frequency abgesagt: „Die Jungen werden vergessen“

„Krone“: Sie haben bis zum Schluss gehofft – wie geht es Ihnen jetzt mit der Absage des Festivals?

Harry Jenner: Die Enttäuschung ist natürlich unendlich groß – auch bei meinem Team, das in den vergangenen Wochen viele Überstunden in die Vorbereitungen gesteckt hat. Es war z.B. ein ziemlicher Kraftakt, internationale Künstler in Zeiten einer Pandemie zu organisieren. Auch für die Jungen tut es mir leid. Auf sie wird wieder vergessen. Sie brauchen Gemeinschaftserlebnisse wie diese – wir hätten den sicheren Rahmen dafür bieten können.