Frequency: Top-Virologin warnt vor „Flächenbrand“!

Zumutbarkeit wird überprüft

Auch in der Landeshauptstadt werden die Zweifel jetzt aber immer größer. „Wir müssen uns an den Vorgaben des Bundes orientieren, prüfen aber genau, ob die Durchführung für die St. Pöltner wirklich zumutbar ist“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der Veranstalter selbst wollte sich unter anderem auch zu Verhandlungen um eine Verschiebung des Festivals noch nicht äußern. „Work in progress“, hieß es lediglich ...