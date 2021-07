Staplerfahrer (34) musste wiederbelebt werden

Der Staplerfahrer wollte am Freitag gegen 18 Uhr bei einem abgestellten Gabelstapler eine undichte Hydraulikleitung reparieren. Laut Polizei dürfte er dazu die Gabeln seines Staplers nach oben gefahren haben, um besser an die tropfende Stelle zu gelangen. Plötzlich passierte das Unglück: Als der Mann mit Werkzeugen am Gerät arbeitete, schnellten die Gabeln nach unten und klemmten den 34-Jährigen ein.