Rallye-Wunder in Weiz: Promi-Wirt unverletzt

Trotzdem spricht und rätselt bei der Weiz-Rallye noch immer alles vom kapitalen Crash, mit dem Kris Rosenberger am Freitag gleich auf der ersten Sonderprüfung seinen Skoda Fabia R5 in einen Schrotthaufen verwandelt hatte. „Sieht aus, als hätte er gar nicht gebremst“, schüttelte Rallye-Altmeister Franz Wittmann den Kopf. Rosenbergers Co-Pilot Sigi Schwarz widerspricht jedoch. „Dass wir gebremst haben, beweist, dass wir laut der technischen Datenauswertung nur 43 km/h schnell waren...“ Nämlich zu dem Zeitpunkt, als der Bolide vor einer Rechtskurve gerade aus über eine Böschung schoss, um sich nach einem Sturzflug mit 11,7 g in eine Böschung zu bohren und sich zu überschlagen.