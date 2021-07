Schubhäftlinge zahlten 1478,4 € Reisekosten zurück

Nur Tropfen auf dem heißen Stein

Die „Reisekosten“ der Schubhäftlinge, um die es in den Akten ging, und die in Summe rund 900.000 Euro betragen sollen, sind weiter „eintreibungsfähig“, da sie nicht verjähren. Seit Auffliegen der Affäre vor fast zwei Jahren sind erst 1478,4 € in die Staatskasse überwiesen worden.