Hohe Geldstrafe gegen Juristen der Polizei

Mehrere tausend Euro

Der ehemalige Fremdenpolizei-Fachbereichsleiter wurde vorerst suspendiert, dann nach einem Monat in den Dienst zurückgeholt und ins Strafamt versetzt, war in der Zwischenzeit in Wels und ist jetzt wieder in Linz in der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung im Einsatz, wo er, wie Kollegen bestätigen, „sehr gute Arbeit macht“. Vorm Disziplinar-Senat in Villach (Kärnten) fand der A-Beamte keine milden Richter, die Strafe beträgt mehrere Tausend Euro, „jedenfalls mehr als ein Monatsgehalt, sonst wäre es eine Geldbuße gewesen“.