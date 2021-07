Deutlich mehr Tote durch Alkohol in Großbritannien

In Großbritannien sind während der Corona-Pandemie 6983 Menschen an den Folgen starken Alkoholkonsums gestorben. Die Zahl der alkoholbedingten Todesfälle legte somit 2020 um ein Fünftel zu. Auch Kauf und Konsum von Spirituosen und Co. schossen in die Höhe, obwohl Lokale insgesamt mehr als ein halbes Jahr geschlossen waren.