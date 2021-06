Zeigen Sie dem Alkohol die rote Karte!

Gesellige Zusammenkünfte sind nach Monaten des Lockdowns wieder möglich, lustige Grillfeiern und süffige EM-Partys haben wieder Einzug in den Alltag der Österreicher gehalten, die Nachtgastronomie blüht langsam wieder auf. Was für Brauereien, Handel und Lokale ein Segen ist, bringt anderen nur Schmerz und Kummer. In Österreich werden ungefähr 370.000 Menschen als alkoholabhängig eingestuft, weitere neun Prozent konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Ist Alkoholsucht noch ein Tabuthema, wird „ein Glaserl zu viel“ am Stammtisch oft nur mit einem Augenzwinkern quittiert.