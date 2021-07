Die 5-Schritte-Methode zum sicheren Sex-Date

Sex macht uns leistungsfähiger, Sex ist gesund, Sex macht uns glücklich. Warum erleben wir also viel seltener sexuelle Abenteuer, als wir das eigentlich möchten? Der Schlüssel liegt in der richtigen Herangehensweise. Viele Menschen glauben, dass gerade Personen, die in festen Partnerschaften leben, besonders viel Sex haben. Diese Annahme ist jedoch falsch. Viele Singles lösen sich von dem Gedanken, Sex mit einer festen Partnerschaft gleichzusetzen und suchen nach Alternativen, sich ihre sexuellen Fantasien zu erfüllen.