Beziehungen zu Afghanistan „keine Einbahnstraße“

Die afghanische Regierung hatte zuletzt mit der Aufforderung für Furore gesorgt, Abschiebungen in das Krisenland für drei Monate auszusetzen. Wenig Verständnis dafür zeigte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel - „Verträge müssen eingehalten werden“, kritisierte der Minister das Ansinnen in Kabul scharf.