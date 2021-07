Mehrere Risse in Kärnten: War es Wolf, Bär, Luchs?

Raubtiere als Einzelfänger

Experten vermuten, dass es sich bei den Raubtieren um Einzelgänger handelt, die derzeit durch Kärnten ziehen. Denn die nächsten Wolfsrudel befänden sich in Allentsteig (NÖ), Slowenien und Italien. Bei dem im Gailtal beobachteten Luchs könnte es sich laut Wildtierforscher Georg Rauher um ein Tier handeln, das erst kürzlich im Zuge eines Projekts in Slowenien ausgewildert wurde. In größerer Zahl seien jedenfalls aktuell weder Wolf noch Luchs in Kärnten heimisch.