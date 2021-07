Nach Wolf-Attacken: Bauern bringen Schafe ins Tal

Die Bauern im Gailtal sind verunsichert. Weil in den vergangenen Wochen auf den Almen immer wieder Weidetiere attackiert wurden, haben die ersten Landwirte schon damit begonnen, ihre Schafe in Sicherheit zu bringen. Biologe Roman Kirnbauer glaubt, dass Wölfe in mehreren Regionen für Risse verantwortlich seien.