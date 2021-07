Pflege, Klima, Migration: Was Politik angehen muss

Harte Linie bei Migration

Ein anderes Top-Thema des vergangenen Jahres flaut laut Ex-Ministerin Karmasin unterdessen langsam ab: Ein Weiterführen des nun endenden Ibiza-U-Ausschusses hat nur für jeden Vierten Priorität, rund 40 Prozent wünschen sich jedoch eine „Stärkung des Rechtsstaates“. Und in puncto Migration verschafft die Umfrage eher Hardlinern Rückenwind: Nur jeder Zehnte goutiert das SPÖ-Ansinnen, den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern - dreimal so viele wünschen sich hingegen mehr Härte in Migrationsfragen.