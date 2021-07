„Um das Klima zu retten, müssen wir jetzt handeln“

Im November findet in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz statt. Als Co-Vorsitzende wollen Italien und Großbritannien sicherstellen, dass der Gipfel ambitionierte und verbindliche Maßnahmen festlegt. Die Botschafter Leigh Turner und Sergio Barbanti richten sich in einem Brief an die „Krone“ und sprechen über Klimaziele, die Erderwärmung und den Schutz des Planeten.